Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) Tanımı;

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Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) Maaşları

Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5230.05

Meslek Adı :

Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Meslek Birim Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Banliyö tren istasyonlarında yolculara bilet satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Bilet Satış Elemanı (Banliyo Tren İstasyonu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirtilen zaman çizelgesine göre bilet satışına başlamak,

b) Satışı yapılacak biletlere tarih kaşesini basarak kaşelemek,

c) Banliyö tren hatlarındaki yolculara bilet satmak,

d) Banliyö tren hatlarındaki yolculara aylık abonman kartı satmak,

e) Banliyö tren hatlarında yolculuk yapan öğrencilerden, Öğrenci Kimlik kartı olanlara öğrenci abonman kartı satmak,

f) Günlük satılan biletlerin yevmiye defterine adet ve tutarlarını yazmak,

g) Her ay satılan tam ve öğrenci abonman kartlarının tutarlarını yevmiye defterine yazmak,

h) Bilet ve abonman ihtiyaçlarını zamanında belirlemek ve gelen biletleri teslim almak,

i) Görev sonrası sayım yapmak, elde edilen geliri her gün gar şefliğine teslim etmek,

j) Banliyö biletleri ve banliyö abonmanları satış bordrosunu düzenlemek,

k) Her ayın sonunda genel toplam (icmal) yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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