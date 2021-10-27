Bilet Satış Elemanı (Uçak) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilet Satış Elemanı (Uçak) görev tanımı nedir, Bilet Satış Elemanı (Uçak) ne iş yapar, Bilet Satış Elemanı (Uçak) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilet Satış Elemanı (Uçak) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilet Satış Elemanı (Uçak) Tanımı;

Barmen, alkollü içkileri, alkolsüz sıcak ve soğuk içecekleri ve bunlarla birlikte sunulan hafif yiyecekleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde hazırlama ve müşteriye sunma bilgi, becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bilet Satış Elemanı (Uçak) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilet Satış Elemanı (Uçak) Maaşları

Bilet Satış Elemanı (Uçak) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Bilet Satış Elemanı (Uçak) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilet Satış Elemanı (Uçak) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilet Satış Elemanı (Uçak) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilet Satış Elemanı (Uçak) Ne İş Yapar?

Barmen-Barmaid, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bar menüsünü hazırlamak,

b) İçki ve katkı maddelerini seçmek,

c) Malzemeleri, bardakları, makine ve ekipmanı hazırlamak,

d) Salonu düzenlemek,

e) Müzik sistemini, ışık düzenini, salon ısısını ayarlamak,

f) Garnitür hazırlamak,

g) Konuklara içkiler hakkında bilgi vermek,

h) Konuk şikayetleriyle ilgilenmek,

i) İçecek siparişi almak,

j) Alkollü ve alkolsüz içecek hazırlamak ve servisini yapmak,

k) Konukları uğurlamak,

l) İçki ve diğer malzemeleri toplamak,

m) Bar makine ve ekipmanını temizlemek,

n) Kasayı kapatmak,

o) Satış raporu hazırlamak,

p) Servis malzemelerini dezenfekte etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilet Satış Elemanı (Uçak) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Barmenler

Bilet Satış Elemanı (Uçak) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilet Satış Elemanı (Uçak) mesleğinin meslek kodu 5230.06 olarak belirlenmiştir



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