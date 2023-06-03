Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Ayhan Ay, evinin yanındaki boş araziyi değerlendirmek için bileziklerini satarak hibe desteğiyle hayalini gerçekleştirdi. Devletin verdiği hibe ile kurduğu serada fasulye, domates ve salatalık yetiştiren Ay, ailesini geçindirirken çiftçilere örnek oluyor.

YAYINLAMA
Google News
Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde yaşayan kadın girişimci Ayhan Ay, evinin yanında bulunan boş araziyi değerlendirmek ve hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Kolundaki bilezikleri satarak biriktirdiği parayla seracılık yapma fikrini hayata geçiren Ay, devletten aldığı hibe desteğiyle umutlarını yeşertti.

Bileziklerin Satışıyla Kurulan Serada Verim Artıyor

Ayhan Ay, GAP idaresi bünyesinde tarım müdürlüğünün İdil köylerinde seracılığı geliştirme projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteği alarak hayal ettiği serayı kurdu. Serasında fasulye, domates ve salatalık gibi ürünler yetiştiren Ay, yılda üç dönem verim almayı başardı. Altınlarını satarak serayı finanse ettiğini belirten Ay, şu sözleri dile getirdi: "İki sene önce serayı kurdum. Devlet bize yüzde 70 destek verdi. Seramı kurdum ve güzel verimler alıyorum. Fasulye, domates ve salatalık ekiyorum. Altınlarımı satmıştım, şimdi yeniden aldım. Bu seracılık sayesinde ailemi geçindiriyor, çocuklarımı okutuyorum ve evimi ayakta tutuyorum."

Kadın Çiftçilere Destek Veren İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı'dan Açıklama

Kadın çiftçilere hibe desteklerinin olduğunu belirten İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı, şunları söyledi: "GAP idaresinin yüzde 70 hibesiyle özellikle kadın çiftçilere katma değeri yüksek ürünler yetiştirme imkanı sağlamak amacıyla seralar kuruyoruz. Ayhan Ay gibi girişimci kadınlarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şırnak ilimizin sebze üretiminin yüzde 8'ini karşılıyoruz. Bu oranı artırmak ve çiftçilerimize destek olmak için örtü altı ve açık alanda sebzecilik faaliyetlerini teşvik ediyoruz. İlgilenen çiftçilerimiz, tarım müdürlüklerine başvurarak GAP kırsal kalkınma bölgesi ve tarım bakanlığının hibe desteklerinden faydalanabilirler."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depreme rağmen ihracat mayıs ayında rekor kırdı: Yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı!
Depreme rağmen ihracat mayıs ayında rekor kırdı: Yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı!
Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"
Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sosyal medya hesabından Türkiye ihracat verilerini paylaştı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sosyal medya hesabından Türkiye ihracat verilerini paylaştı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Son Haberler
Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı
Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı
EYT’lilere müjde! Bugün başlıyor: Başvuran herkese 25 bin 500 TL nakit destek!
EYT’lilere müjde! Bugün başlıyor: Başvuran herkese 25 bin 500 TL nakit destek!
Buket aydın, AK Parti seçmenini küçümseyen sanatçılara demediğini bırakmadı! "Teröristlere oy vereceğime aşağıladığınız o kardeşimle olmayı tercih ederim"
Buket aydın, AK Parti seçmenini küçümseyen sanatçılara demediğini bırakmadı! "Teröristlere oy vereceğime aşağıladığınız o kardeşimle olmayı tercih ederim"
Ak Parti'nin Meclis faaliyetlerini yönetecek isimler belli oldu
Ak Parti'nin Meclis faaliyetlerini yönetecek isimler belli oldu
Altın fiyatlarında son durum! 2 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum! 2 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kur tablosu açıklandı
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kur tablosu açıklandı
Çok Okunanlar
Taş Düşürme Belirtileri Nelerdir? Böbrek Taşı Düşürme Neden Olur?
Taş Düşürme Belirtileri Nelerdir? Böbrek Taşı Düşürme Neden Olur?
Süleyman Soylu Soylu PKK terör örgütüne vurulan darbeyi sosyal medya hesabından açıkladı
Süleyman Soylu Soylu PKK terör örgütüne vurulan darbeyi sosyal medya hesabından açıkladı
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yarın 9.30 da başlayacak
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yarın 9.30 da başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz