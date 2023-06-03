Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde yaşayan kadın girişimci Ayhan Ay, evinin yanında bulunan boş araziyi değerlendirmek ve hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Kolundaki bilezikleri satarak biriktirdiği parayla seracılık yapma fikrini hayata geçiren Ay, devletten aldığı hibe desteğiyle umutlarını yeşertti.

Bileziklerin Satışıyla Kurulan Serada Verim Artıyor

Ayhan Ay, GAP idaresi bünyesinde tarım müdürlüğünün İdil köylerinde seracılığı geliştirme projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteği alarak hayal ettiği serayı kurdu. Serasında fasulye, domates ve salatalık gibi ürünler yetiştiren Ay, yılda üç dönem verim almayı başardı. Altınlarını satarak serayı finanse ettiğini belirten Ay, şu sözleri dile getirdi: "İki sene önce serayı kurdum. Devlet bize yüzde 70 destek verdi. Seramı kurdum ve güzel verimler alıyorum. Fasulye, domates ve salatalık ekiyorum. Altınlarımı satmıştım, şimdi yeniden aldım. Bu seracılık sayesinde ailemi geçindiriyor, çocuklarımı okutuyorum ve evimi ayakta tutuyorum."

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Kadın Çiftçilere Destek Veren İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı'dan Açıklama

Kadın çiftçilere hibe desteklerinin olduğunu belirten İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı, şunları söyledi: "GAP idaresinin yüzde 70 hibesiyle özellikle kadın çiftçilere katma değeri yüksek ürünler yetiştirme imkanı sağlamak amacıyla seralar kuruyoruz. Ayhan Ay gibi girişimci kadınlarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şırnak ilimizin sebze üretiminin yüzde 8'ini karşılıyoruz. Bu oranı artırmak ve çiftçilerimize destek olmak için örtü altı ve açık alanda sebzecilik faaliyetlerini teşvik ediyoruz. İlgilenen çiftçilerimiz, tarım müdürlüklerine başvurarak GAP kırsal kalkınma bölgesi ve tarım bakanlığının hibe desteklerinden faydalanabilirler."