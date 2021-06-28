Üsküdar'da geçtiğimiz Cumartesi günü Plandemi Büyük Buluşma Platformu tarafından Kovid-19 aşısı karşıtı mesajların verildiği bir miting düzenlenmişti. Çok sayıda kişinin katıldığı mitingde konuşmacı olarak yer alan Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin aşı karşıtı sözleri büyük tepki çekti. Peki Bilgehan Bilge kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bilgehan Bilge ne dedi?

BİLGEHAN BİLGE NE DEDİ?

Bilgehan Bilge, “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Yemin ediyorum, vallahi de billahi de tillahi de en geç bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler. Aşı olanlardan özür dileyecekler. Bakın bu bir slogan veya şaka değil, yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil, hekimler yargılanacak. ‘Ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' deme gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa budur” ifadelerini kullandı.

Bilge'nin yaptığı konuşmaya İstanbul Tabip Odası'ndan tepki gecikmedi. İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle;

''COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor.

COVID-19'a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı “şarlatanlar”ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar’da “Plandemi büyük buluşması” adıyla düzenlediği “miting”de “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM’lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!” şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.''

BİLGEHAN BİLGE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Beyin ve sinir cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Bilge 04.04.1966 Eskişehir Doğumludur. Tıp Eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Uzmanlık Eğitimi de İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde almıştır.

Bilge, 2012'de Skolyoz ameliyatlarında Dünyada ilk kez “Lateral Modüler Plaklar ile Skolyozun Düzeltilmesi” Cerrahisini gerçekleştirdi.

Ayrıca Uluslar arası ve Ulusal toplam yirmi sekiz deneysel çalışma, bilimsel yayın ve bildirisi bulunmaktadır.