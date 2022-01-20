Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Maaşları

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 15000_TL'dir. En düşük Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü maaşı 9000_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1330.05

Meslek Adı :

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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