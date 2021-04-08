Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 1330.05



Meslek Adı : Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler



Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri



Meslek Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri



Meslek Birim Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları :Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleği için “8131.03” kod olarak kullanılır iken Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği için “1342.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Meslek Kodu “1330.05” olarak belirlenmiştir.