Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 1330.05
Meslek Adı : Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri
Meslek Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri
Meslek Birim Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Görev ve İşlem Basamakları :Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleği için “8131.03” kod olarak kullanılır iken Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği için “1342.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Meslek Kodu “1330.05” olarak belirlenmiştir.