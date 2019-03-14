Bilgi Üniversitesi satıldı
Bilgi Üniversitesi'nin satışıyla ilgili görüşmelerde dün sona gelindi. İlbak Holding ile 6 aydır yapılan görüşmeler sonunda çoğunluk hissesi İlbak Holding'e geçti.
ABD'li Laureate International Universities'in sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi’nin satışıyla ilgili görüşmelerde, dün akşam son aşamaya gelindi.
İlbak Holding ile 6 aydır süren görüşmelerde son imzaların Londra’da atıldığı öğrenildi.
Satış rakamına ilişkin henüz bilgi verilmezken çoğunluk hissenin İlbak Holding'e geçtiği kaydedildi.
Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın başında bulundukları holding, açık hava reklamcılığı alanında öne çıkıyor.
Etiketler : bilgi üniversitesi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.