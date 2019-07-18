Bilgi Üniversitesi taban puanları 2019 | Sıralama | Bilgi üniversitesi ücretleri

YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar merakla üniversite araştırmaya başladı. Merak edilen bu yerlerden birisi de Bilgi Üniversitesi. Peki Bilgi Üniversitesi taban puanları 2019 kaç? Sıralaması nasıl? Ücretleri ne kadar? İşte merak edilen o cevaplar

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR 2019

2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır