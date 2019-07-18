Bilgi Üniversitesi taban puanları 2019 | Sıralama | Bilgi üniversitesi ücretleri
Bilgi Üniversitesi taban puanları 2019 kaç? Sıralaması nasıl? Bilgi üniversitesi ücretleri ne kadar? soruları YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite araştıran adayların merak ettiği sorulardan birisi oldu. Bizde bu merak edilenleri araştırdık. İşte cevapları.
YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar merakla üniversite araştırmaya başladı. Merak edilen bu yerlerden birisi de Bilgi Üniversitesi. Peki Bilgi Üniversitesi taban puanları 2019 kaç? Sıralaması nasıl? Ücretleri ne kadar? İşte merak edilen o cevaplar
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR 2019
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır