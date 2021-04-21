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  3. Bilgi yarışmasına damga vurdular! Manyaslı öğrenciler bilgi yarışmasında il birincisi oldular

Bilgi yarışmasına damga vurdular! Manyaslı öğrenciler bilgi yarışmasında il birincisi oldular

Balıkesir İl genelinde 8 Gençlik Merkezinin katıldığı bilgi yarışmasında Manyaslı öğrenciler birinci oldular.

Bilgi yarışmasına damga vurdular! Manyaslı öğrenciler bilgi yarışmasında il birincisi oldular

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Manyaslı lise öğrencileri Balıkesir'de il birincisi oldular. Balıkesir'de ki sekiz Gençlik Merkezinin katıldığı bilgi yarışması salgın nedeniyle online olarak yapıldı.

Manyas'ı bilgi yarışmasında Gençlik Merkezine üye olan lise öğrencileri Yusuf Enes İlkbay, Sezai Özbek ve Resul Güngör temsil ettiler. On sorunun yer aldığı yarışmada dokuz doğru cevap veren Manyaslı öğrenciler birinci olurken, Sındırgı Gençlik Merkezi ikinci, Balıkesir Gençlik Merkezinin ise üçüncü olduğu belirtildi. 4.Haziran tarihinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek bölge finalinde Balıkesir'i Manyaslı öğrenciler temsil edeceği açıklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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