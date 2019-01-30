Bilgiç: "Afet mağdurlarının yaraları sarılmalı"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, sel ve hortum felaketlerinin sadece üretenleri değil, tüketenleri de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Hükümetimiz zarar gören üreticilerin açılan yaralarını en kısa sürede sarmalıdır" dedi.

Bilgiç, 10. Olağan Meclis Toplantısı'nda, son günlerdeki yağış miktarının aşırı olmasının sel baskınlarına yol açtığını belirterek, "Pazarlarda satışa sunulan tüm tarım ürünleri fiyatlarında artışlar var. Bundan da hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Hükümetimizden zarar gören üreticilerin açılan yaralarını sarmasını, çare olmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

ATB olarak çok önemli projelere imza attıklarını da belirten Bilgiç, "Buğday, mısır, pamuk, fındık gibi tarımsal ürünlerde Lisanslı Depoculukta önemli mesafeler katedildi. Üretici ürününü lisanslı depoya koyuyor. Nihai kullanıcı aracılar olmaksızın depolardaki ihtiyacı olan ürünü piyasa şartlarında kolayca satın alabiliyor. Yaş sebze meyve üretimi ve pazar ağı içinde böyle bir sistem hayata geçirilebilir. Piyasalara denge gelir. Bu anlamda da Ticaret Borsaları'na düşecek her göreve hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim" dedi.

Tarımın girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunun da altını çizen Başkan Bilgiç, "Önümüzdeki aylardan itibaren bölgemizde mısır, pamuk, soya, ayçiçeği ekimleri başlayacak. Yüksek maliyetler 2019 yılı rekoltemizi olumsuz yönde etkiler. Dışa bağımlılık daha da artar. Bunun için de tedbirler alınmalıdır" şeklinde konuştu.

ATB Meclis Başkanı Osman Bağış da kendi gıda ürünlerini üretmeyen toplumların hiç bir zaman bağımsız olamayacağını ifade ederek, "Tarıma ve gıdaya hakim olan ülkeler geleceğin lider ülkesi olacaktır. Bizimde lider bir ülke olabilmemiz için sulanabilir arazilerin bir an önce sulamaya açılmasıyla olur. 1.050.000 dönüm araziyi kapsayan İmamoğlu Sulama Projesi bölgenin kalkınmasına katkı koyacağı gibi yaklaşık 10 bin kişiye de istihdam olanağı sağlayacaktır. Kaybetme riski olmayan bu projeyle bir koyup, beş alınacak, ürün yelpazesi gelişecektir. Bu projenin bir an önce bitirilmesi için bakanlığın desteğini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA