Bilgievleri’nden muhteşem şenlik

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Bilgievleri yaz etkinliklerinin sona ermesiyle, Seka Park'ta bu yıl üçüncüsü tertip edilen Bilgievleri Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim veren Bilgievleri'nde yaz etkinliklerinin sona ermesiyle, Seka Park'ta Bilgievleri Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte Bilgievleri öğrencileri için eğitici ve eğlenceli atölyeler, muhteşem sahne gösterileri yapıldı. Çocuklar, kendileri için hazırlanan ve hiçbir detayın gözden kaçmadığı şenlikte doyasıya eğlendi. Şenliğe 4 bine yakın öğrenci ve aile katılım gösterdi.

Seka Park'ta gerçekleştirilen Bilgievleri Çocuk Şenliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi katıldı.

Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı'nda Bilgievi öğrencilerini yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilgievleri'nin daha sağlam bir geleceğin kapılarını açacağını belirterek, "Benim için en büyük mutluluk siz çocukları gülerken görmektir. Gülen yüzleriniz bizler için en büyük hazinedir. Gelecekte daha güçlü olmanız için bizler bugünden çalışıyoruz. Yarın size daha güzel bir gelecek vermek için imkânlarımızı seferber edeceğiz. Değerli velilerimiz sizlerin yüzü de gülüyor. Çocuklarınız mutlu olduğu zaman sizler de mutlu oluyorsunuz" dedi.

Kılavuz Gençlik modelinin ilk ve ortaokul ayağını oluşturan Bilgievleri'ni çok önemsediklerini ifade eden Başkan Büyükakın Kılavuz Gençlik Modeli'nin kadim bir geçmişin birikimi olduğunu söyledi. Büyükakın, "Çocuklarımızı farklı dallarla tanıştıralım. Kılavuz gençlik bu konuda çok önem arz ediyor. Kılavuz Gençlik bizim bin yıllık geleneğimizin birikimidir. Bizler kılavuz bir gençlik inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için değerler eğitimini çok önemsiyoruz" İfadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın son olarak velilere hitaben şu ifadeleri kullandı: "İnternet çok güzel bir hizmet lütfen bu hizmeti doğru yerde kullanın. Eğer bunları doğru kullanmasak sağlıklı bir gelecek inşa edemeyiz. Bahsettiğimiz sorunlar yetişkinlerde de oluyor maalesef, telefona bakmaktan birbirimize bakamıyoruz. Özelikle çocuklarımıza göz kulak olalım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, fakat en büyük görev siz değerli velilere kalıyor."

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için en önemli projelerinden biri olan Bilgievleri'nin 2019 Çocuk Şenliği Programı için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Alanda şişme oyun grupları, 3D tasarım ve baskı, yüz boyama, robot gösterisi, kağıt yapımı, ebru yapımı ve ahşap atölyeleri gibi bir çok eğlenceli etkinlik hazırlandı. Öğrencilerin yaz etkinliklerinde yapmış olduğu görsel sanat çalışmaları ise etkinliklerde velilerin beğenisine sunuldu.

Seka Park Uçurtma Tepesi'nde kurulan eğlence parkurlarının yanı sıra Bilgevleri'nde yaz etkinliklerine katılan öğrenciler, sahnede de birbirinden renkli gösteriler sergiledi. Bilgievleri'nde eğitmenlerinden öğrendikleri bilgiler ile sahnede ilahiler okuyan, şarkılar söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri yöresel halk oyunlarıyla da izleyenlere renkli ve heyecanlı anlar yaşattı. Hayme Ana Bilgievi öğrencilerinin İşaret Dili İstiklal Marşı ile başlayan sahne etkinlikleri, Yuvacık Bilgievi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve akabinde Serdar Bilgievi öğrencilerinin hazırladığı Mehteran ekibiyle devam etti.

Bilgievleri'nde 17 Haziran'da başlayan yaz etkinlikleri 8 Ağustos'ta düzenlenen Bilgievleri Çocuk Şenliği programıyla son buldu. İlk ve ortaokul öğrencileri, bu sayede yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalarken yaz etkinliklerinden 10 bin öğrenci ve bin veli faydalandı. Ayrıca Elif-ba ve Kur'anı Kerim derslerinden 3 bin 500 öğrenci istifade etti. Öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievleri'nde; Kur'an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, sportif faaliyetler, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zekâ oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katıldı.

Kaynak: İHA