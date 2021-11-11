Bilgilendirme toplantısında, Tuzla'daki tüm muhtarlara sunum yapıldı! 'Nerede Kalmıştık' Projesinin 'En' fazla sayıda vatandaşa ulaştırılabilmesi hedefleniyor!

Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Nerede Kalmıştık Projesi ile eğitim-öğretim yaşantıları kesintiye uğramış olan kadınların eğitim-öğretimlerine devam etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen proje hakkında farkındalık yaratmaya yönelik toplantılar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda İlçe Kaymakamı Sayın Ali AKÇA önderliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin ÇANGIR’ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında Tuzla’daki tüm mahallelerin muhtarlarına sunum yapıldı. Sunum, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları Ferahil AKÇA ve Ersin YAĞAN tarafından gerçekleştirildi.

'NEREDE KALMIŞTIK!' PROJESİNİN EN FAZLA KİŞİYE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Toplantının son bölümünde İlçe Kaymakamı Sayın Ali AKÇA özellikle kadınların eğitiminin ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında öneminin farkında olunması gerektiğini ifade etti. Tüm muhtarlara mahallelerinde ulaşabilecekleri en fazla sayıda kişiye ulaşarak bu proje hakkında gerekli yönlendirmeleri yapmaları talimatını verdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin ÇANGIR da bu projenin en fazla sayıda vatandaşımıza ulaşabilmesi adına Halk Eğitimi Merkezinin tüm personel ve imkanları ile her türlü faaliyete hazır olduğunu belirtti.

OKUL MÜDÜRLERİNE DE SUNUM YAPILDI

Kaymakamlık binasında muhtarlara yapılan bilgilendirme toplantısının yanında Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Volkan EDİS de Ord. Prof. Dr. Cahit Arf İlkokulu konferans salonunda okul müdürlerine proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Okul müdürlerinden velilerine ulaşarak projeden faydalanan vatandaş sayısını artırmaya yardımcı olmaları istendi.