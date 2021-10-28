Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı ne iş yapar, Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Tanımı;

Ev veya ofis ortamlarında temel ağ ortamları kurabilen ve sistem üzerinde güvenlik tedbirleri alabilen kişidir.

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Maaşları

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Ne İş Yapar?

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Bakır ortam bağlantılarını yapmak,

d) Lan kablolama yapmak,

e) TCP/IP Adresleme Protokolünü kullanmak,

f) Sistem koruma yazılımlarını kullanmak,

g) Fiber (optik) ağ bağlantılarını yapmak,

h) Wan elemanlarının bağlantılarını yapmak,

i) Kablosuz ortam bağlantılarını yapmak,

j) Ağ için uygun internet standardını belirlemek,

k) Temel yönlendirmeleri yapmak,

l) Ağ alt oluşturmak,

m) TCP/IP taşıma ve uygulama katmanını kullanmak,

n) Yönlendiriciyi sisteme bağlamak ve yapılandırmak,

o) Diğer ağ cihazlarına bağlanmak,

p) Yönlendirici yazılımını kullanmak,

q) Yönlendirme şeklini belirlemek,

r) Uzaklık vektörü iletişim kuralı ile yönlendirme yapmak,

s) TCP/IP kontrol mesajları ile bağlantıyı test etmek,

t) Yönlendirici sorunlarını gidermek,

u) TCP/IP protokol uygulamalarını yapmak,

v) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı mesleğinin meslek kodu 7422.05 olarak belirlenmiştir



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