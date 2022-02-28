Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı Maaşları

Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.06

Meslek Adı :

Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev veya ofis ortamlarında temel ağ ortamları kurabilen ve sistem üzerinde güvenlik tedbirleri alabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Ağ tasarımını yapmak,

d) Bakır ağ kablosu hazırlamak,

e) Lan kablolama yapmak,

f) Fiber(optik) ağ bağlantılarını yapmak,

g) WAN elemanlarının bağlantılarını yapmak,

h) Kablosuz ortam bağlantılarını yapmak,

i) TCP/IP Adresleme protokolünü kullanmak,

j) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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