Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı Tanımı;

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Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı Maaşları

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.22

Meslek Adı :

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayar destekli çizim programının kullanılması ve temel geometrik şekiller ile elektrik elektronik projelerin bilgisayar ortamında çizilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar ortamında paket program kullanarak teknik resim kurallarına uygun olarak

b) Geometrik çizimler yapmak, elektrik elektronik projeleri hazırlamak,

c) İki boyutlu çizim programının menülerini ve araç çubuklarını tanımak, menü işlemlerini yapmak,

d) Temel geometrik çizim uygulamalarını yapmak,

e) Meslek ile ilgili projeleri bilgisayar ortamında çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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