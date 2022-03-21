Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı ne iş yapar, Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı Tanımı;

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Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı Maaşları

Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.25

Meslek Adı :

Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : T

eknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, cad ortamında hesap işlemleri, imar uygulamaları yapma ve proje oluşturma yeterliklerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Harita ve kadastroculuğun temel konularını kavramak,

b) Trigonometrik fonksiyonların hesabını yapmak,

c) Geometrik hesaplamalar yapmak,

d) Koordinat sistemlerini uygulamak,

e) Alan hesapları yapmak,

f) Harita çizim hazırlığı yapmak,

g) Kroki çizimleri yapmak,

h) Kelime işlem programını kullanmak,

i) Elektronik hesaplama programını kullanmak,

j) Sunu programını kullanmak,

k) İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak,

l) CAD menülerini kavramak,

m) CAD ortamında hesap işlemleri yapmak,

n) CAD ortamında imar uygulamaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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