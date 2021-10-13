Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi görev tanımı nedir, Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi ne iş yapar, Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Tanımı;

Muhasebe işlemlerini bilgisayar programı yardımı ile yapabilen kişidir.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Maaşları

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.380- TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek,

b) Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek,

c) İşletme defteri düzenlemek ,

d) Türk Ticaret Kanunu?nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek,

e) Bilanço düzenlemek,

f) Büyük defter ve mizan düzenlemek,

g) Varlık hesaplarını kaydetmek,

h) Kaynak hesaplarını kaydetmek,

i) Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak,

j) Cari hesap işlemleri yapmak ,

k) Çek senet takibi yapmak,

l) Ön muhasebe işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4311.14 olarak belirlenmiştir



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