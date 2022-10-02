Bilgisayar Folyocu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bilgisayar Folyocu görev tanımı nedir, Bilgisayar Folyocu ne iş yapar, Bilgisayar Folyocu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Folyocu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Folyocu Tanımı;

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Bilgisayar Folyocu Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Folyocu Maaşları

Bilgisayar Folyocu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bilgisayar Folyocu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Folyocu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.24

Meslek Adı :

Bilgisayar Folyocu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayarda cam form üzerine desen hazırlayabilen folyoyu oluşturarak, ayıklayıp yapıştırabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Folyocu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek,

b) Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak,

c) Kompozisyonu renklendirmek,

d) Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak,

e) Özgün strüktür uygulamaları yapmak,

f) Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak,

g) Geometrik çizimler yapmak,

h) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

i) Görünüş çıkarmak,

j) Desen programında işleme tekniklerini uygulamak,

k) Desen düzeltmek,

l) Camın kimyasal yapısını araştırmak,

m) Camın hammaddelerini araştırmak,

n) Yapılarına göre cam türlerini araştırmak,

o) Cam üretim yöntemlerine göre cam türlerini araştırmak,

p) Üretim kademelerini araştırmak,

q) Cam üretiminde yöntemleri belirlemek ve planlama yapmak,

r) Elde desen hazırlamak,

s) Maskeleme tekniklerini uygulamak,

t) Bilgisayar ploter çıktısı ile maskeleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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