Bilgisayar Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Mühendisi Maaşları, ve İş İlanları

Bilgisayar Mühendisi görev tanımı nedir, Bilgisayar Mühendisi ne iş yapar, Bilgisayar Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Mühendisi Tanımı;

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan kişidir.

Bilgisayar Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Mühendisi Maaşları

Bilgisayar Mühendisi maaşı ortalama aylık 6.000 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Lisans mezunu olması gerekiyor.

Bilgisayar Mühendisi Ne İş Yapar?

Bilgisayar Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar kurulacak yerin bilgisayar ağı ihtiyacını saptamak,

b) Kurulması için şartname hazırlamak ve temin etmek,

c) İhale tekliflerini değerlendirmek,

d) Yazılım konusunda çalışmak,

e) Bilgisayar şirketlerinde danışmanlık yapmak,

f) Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışmak,

g) Bilgisayar donanımını tasarlamak,

h) Bilgisayara girecek verilerle ilgili çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar MühendisiMeslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Bilgisayar Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2512.02 olarak belirlenmiştir



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