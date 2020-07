''Bilgisayar Mühendisliği puanları 2020 başarı sıralaması'' konu başlıklarına ilişkin yanıtlar, üniversite adayları tarafından merak ediliyor. 2 buçuk milyona yakın adayın katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) barajı sadece bu yıl için 180'den 170'e düşürüldü. Adaylar YKS kılavuzuna göre YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Bilgisayar Mühendisliği bölümü de son yılların en çok rağbet gören mesleklerin arasında. İşte Bilgisayar Mühendisliği puanları 2020 başarı sıralaması...

ÖSYM'nin en düşük başarı sıralaması tablosuna göre;

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde eşit ağırlık puan türünden en düşük 125 bininci (125.000),

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük en düşük 300 bininci (300.000),

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000),

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000),

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000),

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 100 bininci (100.000),

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 80 bininci (80.000),

başarı sıralamasına sahip olmak gerekecek.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PUANLARI 2020 BAŞARI SIRALAMASI

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2020 ve başarı sıralamaları açıklandı. Aşağıdaki puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Paylaşılan verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış en son güncel puanlardır.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 9 541,51566 281

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 538,75084 429

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 45 534,20194 722

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105 526,62678 1488

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110 519,20048 2580

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 516,84507 2983

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 9 513,96892 3532

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 15 513,91628 3540

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 35 512,91421 3756

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 5 507,14448 5074

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) SAY 30 501,69453 6507

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 499,60528 7081

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 495,50347 8345

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 7 493,60096 9011

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 486,25401 11743

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 481,45033 13683

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 475,54740 16330

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 471,07773 18456

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 469,84356 19082

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 467,95138 20068

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 80 464,94443 21690

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 464,29041 22043

MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 462,21057 23159

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 45 460,69934 24038

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 7 460,34070 24246

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 7 455,68666 26900

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 454,65231 27489

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 454,41177 27636

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 450,03683 30214

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 7 448,33956 31263

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 448,14402 31379

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 446,63118 32293

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 5 445,11401 33229

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 444,50264 33624

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 442,48870 34812

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 8 440,83830 35845

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 440,60750 35985

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 439,79384 36499

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 439,24984 36869

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 438,70523 37209

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 433,62956 40494

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 433,29704 40724

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 48 432,94535 40978

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 432,34673 41364

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 431,62251 41867

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 431,16736 42183

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 7 430,07983 42930

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 429,30889 43449

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 427,51833 44685

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 41 427,02105 45010

MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 426,65131 45268

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) SAY 35 425,22701 46228

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 7 424,91961 46442

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 424,01318 47048

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 423,47758 47459

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 422,87964 47894

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 422,36600 48218

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 421,97274 48457

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 421,72534 48663

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 421,05910 49091

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 7 419,94644 49830

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 9 417,42426 51656

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 15 417,10828 51857

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 417,08774 51864

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 11 415,32751 53176

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 414,81470 53533

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 414,05714 54065

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 413,43928 54560

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 56 412,02399 55585

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 411,49059 56004

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 410,56897 56692

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 6 409,59550 57435

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 50 409,55085 57467

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 4 409,17657 57748

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 6 408,90158 57945

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 24 408,48023 58262

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 405,05438 60810

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 18 403,82024 61756

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 402,72774 62565

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 48 399,10396 65382

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 397,21390 66863

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 396,99820 67040

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 61 396,90493 67115

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 396,56893 67376

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 395,47233 68260

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 395,23774 68463

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 393,52501 69864

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 24 392,52947 70681

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 7 392,29230 70871

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 390,83548 72110

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 17 390,60338 72287

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 3 389,67327 73068

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90 388,15843 74343

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 2 387,64578 74746

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 384,78746 77196

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 379,22247 82021

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 15 378,49260 82660

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 377,93411 83147

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 377,66565 83394

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 3 377,39352 83620

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 100 376,58249 84367

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 10 375,20978 85565

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 370,59243 89944

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 367,24671 93094

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 366,04793 94350

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 59 365,32986 95097

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 364,15317 96315

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 16 363,12409 97318

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 17 362,75587 97686

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 40 362,55834 97873

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 20 359,99899 100527

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) SAY 70 359,76000 100773

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) SAY 65 357,76802 102808

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 356,98167 103675

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 356,96495 103690

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 38 354,48161 106461

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 33 353,87279 107113

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 10 352,25170 108870

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 3 352,11753 109028

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 350,55798 110804

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 20 347,76950 113989

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 20 343,77520 118701

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 342,42304 120334

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 341,77093 121159

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 56 341,65028 121318

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 337,41881 126849

MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 38 337,14946 127206

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 16 337,14770 127210

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 4 335,92626 128783

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 45 335,45754 129374

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 334,54416 130558

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 12 332,15238 133884

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 5 331,93333 134181

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 330,72297 135868

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 4 330,01846 136878

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 15 328,84877 138506

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 328,71940 138703

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 328,28843 139335

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 326,30569 142352

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 326,28759 142383

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY 32 325,96852 142857

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 325,05049 144259

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 42 323,08576 147294

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 322,92360 147498

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 46 320,87741 150683

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 320,56111 151206

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 319,05371 153706

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 48 318,71458 154249

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85 317,31630 156467

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 316,22687 158331

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 10 314,61600 161121

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 53 314,57879 161178

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 12 314,01156 162176

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 30 311,00204 167484

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 309,62847 169994

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 309,34622 170534

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 56 308,38896 172371

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 307,56031 173954

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 45 306,92975 175132

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 306,85835 175263

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 55 306,45993 175984

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) SAY 7 304,00371 180710

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 35 302,87268 183066

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 14 301,49578 185941

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 301,19988 186530

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 22 300,27869 188510

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 15 298,99039 191247

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 22 298,87978 191490

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 298,73994 191770

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 296,46456 196632

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 295,75289 198284

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 10 295,04225 199800

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 294,73684 200446

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 294,38146 201270

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 30 294,10491 201888

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 64 293,08544 204229

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 292,67323 205166

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 29 291,31712 208433

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 59 290,49258 210365

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 290,45034 210486

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 30 290,29746 210873

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 26 290,09607 211369

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 288,01294 216472

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 8 287,18735 218524

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 285,74877 222135

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 285,46749 222856

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 21 285,33705 223204

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 282,86139 229747

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 10 282,74489 230051

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 282,67652 230252

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 65 282,26946 231316

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 281,29800 233919

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 15 279,96528 237554

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 5 279,74336 238201

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 279,43599 239082

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 52 279,04925 240212

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 76 279,03707 240257

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 278,02541 243165

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 49 277,59280 244445

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 56 277,53021 244615

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 277,24703 245422

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 277,12705 245765

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 20 276,71770 246890

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 25 275,65516 249906



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 274,37823 253788

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 10 274,32684 253932

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 273,44009 256585

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 28 272,67024 258971

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 45 272,62416 259107

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 34 272,60727 259169

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 14 272,37910 259891

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 272,19091 260456

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 271,87875 261407

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 59 270,84012 264700

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 269,89978 267729

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 269,68921 268406

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 7 267,44476 275789

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 267,06423 277052

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 15 266,19122 279991

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 265,92017 280872

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 16 265,10716 283686

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 264,44300 286038

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 264,30458 286503

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 18 264,07752 287323

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 65 263,43559 289584

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 262,18364 294094

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği ((UÖ) Öğretim)(Ücretli) SAY 150 261,95370 294971

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 65 261,44286 296849

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 261,41033 296952

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 14 261,33292 297227

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 260,96001 298690

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 17 260,70287 299685

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 17 Dolmadı Dolmadı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 25 Dolmadı Dolmadı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 31 Dolmadı Dolmadı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 32 Dolmadı Dolmadı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 Dolmadı Dolmadı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 14 Dolmadı Dolmadı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 39 Dolmadı Dolmadı

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY 15 Dolmadı Dolmadı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 2 Dolmadı Dolmadı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 3 Dolmadı Dolmadı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 14 Dolmadı Dolmadı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 5 Dolmadı Dolmadı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 15 Dolmadı Dolmadı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 Dolmadı Dolmadı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 13 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 13 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 36 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 5 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) SAY 2 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 27 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 Dolmadı Dolmadı

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 47 Dolmadı Dolmadı

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 25 Dolmadı Dolmadı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 5 Dolmadı Dolmadı

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 12 Dolmadı Dolmadı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 8 Dolmadı Dolmadı