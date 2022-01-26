Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama olarak aylık 8000_TL'dir. En düşük Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 7000_TL, En yüksek ise 9000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2320.09

Meslek Adı :

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eğitim kurumunda öğrencilere bilgisayar eğitimi veren, programa göre ölçme ve değerlendirme de bulunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Öğretmeni (Orta öğretim) ;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitime alınan grup için çalışma planı yapmak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri eğitime hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,

d) Kendisine ayrılan ders saat planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

e) Öğrencilerin bilgilerini ölçmek ve başarılarını değerlendirmek,

f) Eğitici kol çalışmalarında görev almak,

g) Öğrencilerin yeteneklerini geliştirici faaliyetler planlamak, etkinlikler düzenlemek,

h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,

i) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,

j) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

k) Öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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