Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) görev tanımı nedir, Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) ne iş yapar, Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Tanımı;

Her türlü ürün model çizimlerini bilgisayarda teknik çizim ve 3d programlarını kullanarak tasarlayan ve istenilen ölçülerde çizimini yapan, canlandırma efektlerini uygulayan, iki-üç boyutlu çizimler ve düzenlemeler yapan nitelikli kişidir.

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Maaşları

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) maaşı ortalama aylık 9.500 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Ne İş Yapar?

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talep edilen işle ilgili bilgileri ve kaynakları toplamak,

b) Bilgisayarda dosya işlemlerini ve çizim ortamı ile ilgili başlangıç temel ayarlarını yapmak,

c) İki boyutlu çizimler yapmak,

d) İki boyutlu çizimler üzerinde düzenlemeler yapmak,

e) Katman ve blok oluşturulması ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Kesit alma ve tarama ile ilgili işlemleri yapmak,

g) Üç boyutlu çizimler yapmak,

h) Üç boyutlu çizimler üzerinde düzenlemeler yapmak,

i) Üç boyutlu yüzey ve katı modellemeler yapmak,

j) Çizimler üzerindeki ölçülendirmeleri düzenlemek,

k) Çizimi görselleştirme ile ilgili işlemleri yapmak,

l) Çizime yazı ekleme ve çıktı alma ile ilgili işlemleri yapmak,

m) Kayıt ve arşivleme ile ilgili işlemleri yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) mesleğinin meslek kodu 4132.06 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) maaşlarına ek sizlerde Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?