Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı görev tanımı nedir, Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı ne iş yapar, Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Tanımı;

Çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen nitelikli kişidir.

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Maaşları

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Ne İş Yapar?

Bilgisayar Kullanıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayara veri girişi yapmak, kaydetmek,

b ) Kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetlemek,

c) Bilginin sıralanması, bilgi arama ve istendiğinde bilgilerin kağıda aktarılması işlemlerini yapmak,

d) Bilginin kaybolması ihtimaline karşılık, bilgiyi (cd,flaş bellek) vb, kaydetmek, saklamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İşletim Teknisyenleri

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı mesleğinin meslek kodu 3511.06 olarak belirlenmiştir

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