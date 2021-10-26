Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri görev tanımı nedir, Bilgisayar Programcılığı Teknikeri ne iş yapar, Bilgisayar Programcılığı Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Programcılığı Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Tanımı;

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Maaşları

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri maaşı ortalama aylık 6.700 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Programcılığı Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Programcılığı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Ne İş Yapar?

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını sağlayacak bilgisayar programlarını yazmak,

b) Bilgisayar programlama dillerini bilmek,

c) Elindeki bilgilerin niteliğine en uygun olan programlama dilini seçmek,

d) Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapmak ve uygulamak,

e) Yazdığı programları test etmek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Programcılığı Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3512.11 olarak belirlenmiştir



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