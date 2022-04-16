Bilgisayar Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bilgisayar Satış Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayar Satış Elemanı ne iş yapar, Bilgisayar Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Satış Elemanı Tanımı;

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Bilgisayar Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Satış Elemanı Maaşları

Bilgisayar Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bilgisayar Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.09

Meslek Adı :

Bilgisayar Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayar ve sarf malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış için getirilen bilgisayar ve sarf malzemelerini teslim almak, giriş kayıtlarını tutmak, cins ve çeşitlerine göre ayırıp fiyat etiketlerini yapıştırmak,

b) Fiyat değişikliklerini etiketlere yansıtmak ,

c) Satılacak malları sınıflandırmak,

d) Ürünleri raflara yerleştirmek, vitrin düzenlemesini yapmak,

e) Müşterileri güler yüzle karşılayıp istediği ürünleri tanıtmak, ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun ürünleri, alternatif ürünleri tavsiye etmek,

f) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

g) Fiyatlar, taksit seçenekleri, vade farkları hakkında bilgi vermek,

h) Satışını yaptığı ürünlerin çalışmasını kontrol etmek,

i) Satılan malın satış fişini düzenlemek, gerekliyse ürünü ambalajlamak, garanti belgelerini doldurmak, , garanti şartları hakkında bilgi vermek,

j) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

k) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek yada sipariş verilmesi için ilgililere bilgi vermek,

l) Bilgisayar ve sarf malzemelerini ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip etmek, yeni çıkan ürünler hakkında bilgi edinmek,,

m) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, gerekli iade ve değişimleri yapmak,

n) Satışı yapılan ve yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

o) Hatalı ürünleri ayırmak, hatalı olduğu için iadesi gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya göndermek,

p) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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