Bilgisayar tamircilerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi mesai yoğun

Eskişehir'de bilgisayar tamirciliği yapan Yusuf Arslan, öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandıkları için dizüstü ve masa üstü bilgisayarların bakım işlemlerinin arttığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bilgisayar tamircilerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi mesai yoğun

Eskişehir'de bilgisayar tamirciliği yapan Yusuf Arslan, öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandıkları için dizüstü ve masa üstü bilgisayarların bakım işlemlerinin arttığını belirtti.

2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. Birçok öğrenci yaz tatilinin sonuna gelirken, tatil boyunca vakit geçirdikleri dizüstü ve masa üstü bilgisayarların genel bakımını ihmal etmiyor. Cihazlarında derslerini sorunsuz bir şekilde çalışmasını isteyen öğrenciler bilgisayar tamircilerinin yolunu tutuyor. Kullandıkları cihazlarının genel bir bakımını yaptırmak isteyen öğrencilere bilgisayar tamircileri önemli tavsiyelerde bulundu. Bilgisayar tamircileri dizüstü bilgisayarların işlemcilerinde ısınma problemlerinin yaygın olduğuna dikkat çekerken, geçen seneye göre işlerinin bu yıl düştüğünü ifade etti.

"Herhangi bir sıvı temasında cihazda büyük sıkıntı olabilir"

Eskişehir'de bir iş merkezinde bilgisayar tamiri, bakım ve onarımı yapan Yusuf Arslan, dizüstü cihazların içindeki termal macunun yılda bir kere değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Genel bakım çerçevesinde cihazların hafızalarının takıldığı bölümün tozlanmasının önlenmesi için alkol temizliği yaptıklarını ifade eden Arslan, "Cihazlar genelde ısınma sorunuyla geliyor. Laptopların içerisinde termal macun denilen madde vardır. İşlemci, ekran kartı ve soğutucu blok arasındaki ısı aktarımını yapar bu macun. Bu termal macunların normalde yılda bir kere değişmesi lazım. Genelde bu aylarda bilgisayarlarını getirirler. Cihazların genel bakımını yaparız. Soğutucu blokların arasındaki tozları temizleriz. Ramlerin (hafıza) slotlarını (belleğin takıldığı kısım) toz kaçmasına karşı alkolle temizleriz. Geçtiğimiz sene öğrenciler bilgisayarlarını daha çok getiriyorlardı. Ama bu sene işlerimiz geçen seneye göre düştü. İşlerimiz biraz durgun. Neredeyse 60'a kadar işlerimizde azalma var. Öğrenciler özellikle dizüstü bilgisayarlarında derslerini yaparken cihaz yakınında yeme içme işlemi yapmasınlar. Dizüstü bilgisayarın üzerine meyve suyu, süt, kola gibi içecekler koyuyorlar. Bunların yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Herhangi bir sıvı temasında cihazda büyük sıkıntı olabilir. Cihazların çok yakınında yiyecek içecek tüketirken çok dikkatli olunmalı" dedi.

Bilgisayar tamircilerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi mesai yoğun

Bilgisayar tamircilerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi mesai yoğun

Bilgisayar tamircilerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi mesai yoğun

Bilgisayar tamircilerinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi mesai yoğun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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