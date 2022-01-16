Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri Maaşları

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5875_TL'dir. En düşük Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3512.01

Meslek Adı :

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını bilgisayar mühendisinin gözetimi ve denetimi altında yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar sistem kuruluşu için araştırma, planlama ve kuruluşu gerçekleştirme aşamalarında ki işlemleri yapmak.

b) Network bilgisayar sistemlerinin analizlerini yaparak ağ yapısını çıkarmak, sistemi kurmak ve çalıştırmak,

c) Kişisel (bireysel) ve network bilgisayar ortamlarının bakımını ve varsa arızaların tespit edilerek onarımını yapmak,

d) Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, harddisk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte etmek ve çalışır hale getirilmesini sağlamak,

e) Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanım ve ağ güvenliği işlerini yürütmek,

f) İşletim sistemlerini kurmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?