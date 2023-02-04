Bilgisayarına izinsiz baktığı çalışanını kovan patrona büyük şok! Mahkemenin verdiği karar, emsal oldu

Bursa'da bir işveren, bilgisayarındaki yazışmaları kontrol ettiği çalışanını kovdu. Çalışanın başvurduğu Bölge Adliye Mahkemesi ise emsal bir karara imza attı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bilgisayarına izinsiz baktığı çalışanını kovan patrona büyük şok! Mahkemenin verdiği karar, emsal oldu

Alınan bilgilere göre Bursa'daki bir işyerinde meydana gelen olayda, işyeri sahibi çalışanının bilgisayarını izinsiz olarak açtı. Daha sonra çalışanın bilgisayarındaki yazışmaları okuyan işveren, çalışanı tazminatsız şekilde işten kovdu.

Bilgisayarına izinsiz baktığı çalışanını kovan patrona büyük şok! Mahkemenin verdiği karar, emsal oldu

ÇALIŞAN, MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan olayın ardından mahkemeye başvuran çalışan, iş mahkemesine başvurarak işverenin yaptığı işlemin yasal olmadığını öne sürdü. Mahkeme, verdiği kararda patronunun haklı olduğuna hükmetti.

Bilgisayarına izinsiz baktığı çalışanını kovan patrona büyük şok! Mahkemenin verdiği karar, emsal oldu

EMSAL KARAR

Davacı olan çalışan durumu istinaf mahkemesine taşıdı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3. Hukuk dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Mahkeme çalışanını kullandığı bilgisayarın incelenmesi konusunda bilgilendirmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.

Mahkeme iş mahkemesinin kararını bozdu.

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