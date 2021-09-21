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Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) ve İş İlanları

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )CNC torna ve freze tezgahlarının tanıyabileceği formata çevirebilen, bakım ve onarımlarını, montaj ve demontajını, yapan kişidir. Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) ve İş İlanları

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) görev tanımı nedir, Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) ne iş yapar, Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Tanımı;

Tekniğine uygun iş makinesi resmi çizebilen, iş resmini CNC torna ve freze tezgahlarının tanıyabileceği formata çevirebilen, bakım ve onarımlarını, montaj ve demontajını, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak yapan kişidir.

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Maaşları

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )İş İlanları İçin Tıklayın

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlk okulu mezunu olmak yeterlidir.

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Ne İş Yapar?

Tekniğine uygun iş makinesi resmi çizebilen, iş resmini CNC torna ve freze tezgahlarının tanıyabileceği formata çevirebilen, bakım ve onarımlarını, montaj ve demontajını, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak yapan kişidir.

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Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) mesleğinin meslek kodu 8121.81 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) maaşlarına ek sizlerde Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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