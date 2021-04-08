Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3115.41



Meslek Adı : Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri



Meslek Birim Grubu : Makine Mühendisliği Teknisyenleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı :Klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını çalıştırıp sayısal kod üreterek kullanabilen, makine parçalarını işleyebilen, bu makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini yapabilen, makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını yapabilen nitelikli kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak olan üretim ile ilgili olarak ortaya koyacağı-üreteceği ürünün tasarımını ve çizimini yapmak,

b) Verilen resme göre kalıp elemanlarını imal etmek,

c) Komple resme göre, kalıp montajını yapmak,

d) Bilgisayar kontrollü makinelerde kullanılan programlar ve program kodları hakkında gerekli güncellemeleri ve yenilemeleri yapmak,

e) CAD programları kullanmak,

f) CAM programları kullanmak,

g) CNC torna ve CNC freze kullanmak,

h) Bilgisayar kontrollü makinelerden gelecek olan uyarı mesajlarına göre tezgâhın sorunlarını gidermek,

i) Tezgâhın basit bakım ve onarımlarını yapmak,

j) Üniversal tezgahları kullanmak,

k) Ölçü ve kontrol aletlerini kullanmak,

l) Çalışılan materyale bağlı olarak tasarım işlemi yapmak, gerekli görürse tasarımı yeniden yapmak,

m) Kullanılan malzemenin özellikleri hakkında gerekli bilgilere sahip olmak ve malzeme özellik denemeleri yapmak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) mesleği için “8143.02” kod olarak kullanılır iken Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi mesleği için “6113.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni Meslek Kodu “3115.41” olarak belirlenmiştir.