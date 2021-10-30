Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı ne iş yapar, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Tanımı;

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir.



Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Maaşları

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 5.700 - TL’dir. En düşük Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,

b) Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,

c) İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlamak,

d) Aylık mizanı çıkarmak hata var ise gerekli düzeltmeleri yapmak,

e) İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izlemek,

f) Yılsonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapmak,

g) Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları düzenlemek,

h) Yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek ve denetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu : Meslek Alt Ana Grubu : Meslek Grubu :

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4311.08 olarak belirlenmiştir

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