Bilim alimi Fuat Sezgin Kazakistan’da anıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, 11 Kasım tarihinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına "Türk-İslam Bilim İnsanlarının Dünya Medeniyetine Katkıları" konulu panel düzenlendi. panelde, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan panelist olarak yer aldı.

Yoğun ilgi gören panele Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yaptığı panelde, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan panelist olarak yer aldı.

Panelde Rektör Savaş, Sezgin'in hayatı boyunca sürekli çalışan ve iş üreten büyük bir alim olduğunu söyledi. Sayısız eseri olan Fuat Hocanın gençler tarafından bilinmesinin büyük bir önem arz ettiğini belirten Rektör Savaş, İslam bilim insanlarının tarih boyunca dünya medeniyetine yaptığı katkılar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, tarihi kaynaklardan bilgiler sundu.

"İslam'da Bilim ve Teknik eserini okumasını tavsiye ederim"

Savaş, Batı medeniyetinin, İslam bilimi eserleri üzerine inşa edildiğine işaret ederek, "Tarih bizlere ve gençlere görevler yüklüyor. Yeniden Hârîzmî, Heysem, Hayyam, Mimar Sinan çıkarabileceğimize inanın. Tek yapmamız gereken çalışmak, çalışmak, çalışmak. Feneriniz, ışığınız Prof. Dr. Fuat Sezgin olsun. Herkesin Prof. Dr. Fuat Sezgin'in özellikle 4 ciltten oluşan "İslam'da Bilim ve Teknik" eserini okumasını tavsiye ederim" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını İslam bilim tarihine adadığını, geride bin 500'den fazla eser ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bıraktığını kaydeden Rektör Savaş, öze dönülmesi halinde tekrar bu başarıların yakalanabileceğini düşündüğünü söyledi. Savaş, "Tarihte İslam medeniyetine bakın. Batı medeniyetini kurduk. Mimar Sinan'ın, Yûnus Emre'nin, Mevlânâ Celaleddin-i Rumî'nin, Selahattin Eyyubi'nin, Fatih Sultan Mehmed'in bir derdi vardı "İşini aşkla yapmak" idi"şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA