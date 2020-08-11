Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktı
Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktı
Yıllarca çocuk sahibi olamayan 28 yaşındaki kadın, hastaneye gittiğinde aslında bir erkek olduğunu öğrendi. Dünyayı sarsan bu haberin ardından konuşan kadının doktoru, ''Görünüş itibariyle hastamız bir kadın. Sesi, göğüs gelişimi ve normal dış genital bölgesine baktığımızda bir kadın olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.