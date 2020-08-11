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  3. Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktı

Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktı

Yıllarca çocuk sahibi olamayan 28 yaşındaki kadın, hastaneye gittiğinde aslında bir erkek olduğunu öğrendi. Dünyayı sarsan bu haberin ardından konuşan kadının doktoru, ''Görünüş itibariyle hastamız bir kadın. Sesi, göğüs gelişimi ve normal dış genital bölgesine baktığımızda bir kadın olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.

Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktı 119

Uzun bir süredir hamile kalmak isteyen 28 Yaşındaki Hintli kadın, çocuk sahibi olmak için hastaneye gittiğinde gerçek ortaya çıktı. Hintli kadının dış görünüş itibariyle kadına benzediği ancak yumurtalığı olmadığı tespit edildi. Bilim dünyasının şokta olduğu olayın detayları ise daha ilginç. Çünkü kadının kız kardeşi ve iki teyzesinde de aynı durum olduğu öğrenildi.