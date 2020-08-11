Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktı

Uzun bir süredir hamile kalmak isteyen 28 Yaşındaki Hintli kadın, çocuk sahibi olmak için hastaneye gittiğinde gerçek ortaya çıktı. Hintli kadının dış görünüş itibariyle kadına benzediği ancak yumurtalığı olmadığı tespit edildi. Bilim dünyasının şokta olduğu olayın detayları ise daha ilginç. Çünkü kadının kız kardeşi ve iki teyzesinde de aynı durum olduğu öğrenildi.