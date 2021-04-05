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Bilim dünyasında bir ilk! İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

Bilim insanları uzun süredir hayali kurulan projeyi hayata geçirerek bilim dünyasında yeni bir çığır açtı. Yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre ilk kez insan beyni kabloya ihtiyaç duyulmaksızın bilgisayara bağlandı.

Bilim dünyasında bir ilk! İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

Bilim insanları, insan beynini kabloya ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlamayı başararak büyük ses getirecek çalışmaya imza attı. İnsan beyninin motor korteksine bağlanan bir parçayla kabloya gerek olmadan beyin mesajları bilgisayara gönderildi. Araştırma sonuçlarına göre 24 saat süren testte komut aktarımı işlemi başarıya ulaştı. Bunun anlamı; teste katılanlar düşünce gücünü kullanarak bilgisayara istedikleri komutları vermeyi başardı...

İKİ FELÇLİ KİŞİ DENEDİ

İki felçli bireyin katıldığı çalışmada, felçli bireylerin iletişim için bilgisayar yardımına ihtiyacı olduğu belirtildi. İki kişinin benzer hızda komut gerçekleştirdiği bildirildi. Brown Üniversitesinde yapılan araştırmanın sonuçları IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Brown Üniversitesinden John Simeral, "Bu kablosuz sistemin işlevsel olarak altın standart kabul edilen kablolu sistemlere denk olduğunu gösterdik. Sinyaller buna uygun olarak benzer bir kesinlikle kaydedilip iletiliyor, bu da kablolu ekipmanlarda kullandığımız kod çözme algoritmalarının aynılarını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Tek fark, insanların artık ekipmanımıza fiziksel olarak bağlanması gerekmiyor ve bu da sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda yeni olanaklar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Bilim dünyasında bir ilk İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

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