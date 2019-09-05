Bilim insanları 35. Fizik Kongresi’nde buluştu

Türk Fizik Derneği tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı.

4 - 8 Eylül 2019 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bodrum Kaymakamlığı, TÜBİTAK, TÜBA, İstanbul, Bartın, Gebze Teknik, Manisa Celal Bayar, Ardahan, Kadir Has, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteleri, Şişecam ve Ges Teknoloji'nin destekleri ile Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Uluslararası Fizik Kongresi açılış toplantısı Türk Fizik Derneği-2019 ödül töreniyle başladı.

Kongrenin açılış toplantısına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi - ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Bartın Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Gebze Teknik Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Ardahan Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Kadir Has Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fizikçi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oltik ile birlikte konularında uzman 25 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacıların yanında; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte 700'ün üzerinde fizikçi bilim insanı katıldı.

Türk Fizik Derneği tarafından düzenlenen kongre, ülkemizdeki fizikçiler ile dünyada alanında uzman fizikçileri bir araya getirmeyi; uluslararası katılımla, yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim insanlarının bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi ve işbirliği olanaklarını arttırmasını hedefliyor.

Açılış toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un sadece turizm kenti olmadığını, aynı zamanda bilim, sanat ve kültür kenti de olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

"Ülkemizin en geniş katılımlı bilimsel etkinliği olan bu kongre bilime olduğu kadar Bodrum'umuza da büyük katkılar sağlamaktadır. İnsanlığın geleceği için, doğanın, çevrenin korunabilmesi için sizlerin katkıları çok büyük ve önemli. Bizler de Bodrum'daki yönetim tarzımızda bilimin ışığında yürümek istiyoruz. Bütün kararların, bütün yatırımların bilimin ışığında ve rehberliğinde olmasını önemsiyoruz. Bilginin bir güç olduğunun farkındayız. Bodrum'un, bu değerli coğrafyanın yaşaması ve ilerlemesi için, daha ileriye gitmesi için, gelecek nesillere aktarılabilmesi için, Bodrum'un gençlerin elinde yapıcı bir kent olmasını önemsiyoruz. Bunun için bilim insanlarının da içinde bulunduğu platformlar oluşturmak hedeflerimizden bir tanesidir ve bununla ilgili çalışıyoruz. Özellikle Bodrum ile ilgili fikirlerin projelerin tartışıldığı fikir evleri oluşturmak istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Yine kent sisteminde akıllı teknolojilerin kullanılması gerektiğinin de farkındayız. Bu yüzden sizlerin rehberliğine her alanda ihtiyacımız var. Bugün yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli hocalarımızı Bodrum'da ağırlamaktan dolayı onur duyuyorum. Bundan sonraki toplantılara da aynı ruh ve heyecanla ev sahipliği yapmak için sizlerin katılımlarını bekliyorum."

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "Bildiğimizin hocası, bilmediğimizin talebesi anlayışı içerisinde sizleri dinleyeceğiz" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu önemli kongrenin ülkemize, milletimize, fizik camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, başarılı geçmesini diliyorum. Şüphesiz ilmin, bilimin önemi tartışılamaz. Fizik bilimi de temel bilimlerimizden biridir. Özellikle endüstriyel fizik günümüzde çok önemli. Eğer bugün dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, bir yerlere gelmek istiyorsak teknoloji üretmek zorundayız. ARGE, inovasyon çalışmalarına önem vermek zorundayız. Bu anlamda da üniversitelerimiz ve ilgili kurumlarımız gerçekten önemli çalışmalar yapıyor. Muğla'da da Tekno Park ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve biz de zaman zaman çalışmalara katılıyoruz. Biz, çok değerli bilim insanlarına sahip olduğumuzu biliyoruz. Onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Bugünde burada birbirinden değerli misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. İnşallah nice böyle önemli kongrelerde birlikte olmayı diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Açılış toplantısı Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş'un konuşmasının ardından Türk Fizik Derneği'nin 2019 yılı geleneksel ödül töreni ile devam etti. Dernek tarafından Kaymakam Yılmaz ve Başkan Aras'a da kongreye katkılarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış toplantısı ve ödül töreninin ardından ise "Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Ürün Üretme Hedefleri" konulu bir panel düzenlendi. Kongre, 8 Eylül 2019 tarihine kadar Bodrum'da devam edecek.

Kaynak: İHA