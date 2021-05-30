Bilim insanları açıkladı! Barselona'daki 'konser deneyinin' sonucu yayımlandı

Koronavirüs kapsamında normalleşme sürecinde yaşanacak olası senaryoları tahmin edebilmek adına düzenlenen konser etkinlikleri deneylerinin sonuçları açıklandı. Deney sonuçları Lancet tıp dergisinde yayımlandı.

İspanya'nın Barselona kentinde 12 Aralık 2020’de Sala Apolo konser merkezinde Kovid-19 bulaş riskini değerlendirmek amacıyla yapılan ve binlerce kişinin katıldığı konser sırasında ayrı bir klinik çalışma yapıldı. ​İspanyol bilim insanları, deney grubunda yer alan 18 ila 59 yaş aralığındaki 465 kişiye konsere girmeden sabah saatlerinde Ag-RDT testi uyguladı. Katılımcılar, akıllı telefonlarına test sonucu ve temas izleme için radar uygulama olmak üzere iki uygulama yükledi. Sonuç, her katılımcının telefonuna 15 dakika sonra bildirim olarak geldi.

KISITLAMA OLMADAN ÖZGÜRCE EĞLENİP, DANS ETTİLER

Düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar sosyal mesafe kuralı olmaksızın diledikleri gibi dans ettiler. Ancak etkinlik kapsamında biz dizi önlem de alındı. Konser girişinde N95 maskesi alan tüm katılımcıların konser salonu girişinde alın vücut ısısı ölçüldü. Katılımcıların, maskelerini çıkartmamaları şartıyla 900 kişi kapasiteli konser salonunda isteğe bağlı olarak fiziksel mesafe bırakmadan şarkı söylemelerine ve dans etmelerine izin verildi. İç mekan sıcaklığı ve karbon dioksit ölçümleri düzenli olarak ölçüldü. Bu kişilerden alınan örnekler, ayrıca çapraz kontrol için PCR testlerine ve hücre kültürü analizine tabi tutuldu. Hızlı antijen testi negatif veren kontrol ve deney grubundan sadece birer kişinin PCR testinin pozitif çıktığı ve iki grubun tamamının hücre kültürü analizinin, hızlı test gibi negatif sonuç verdiği tespit edildi.

KAPSAMLI ÖNLEYİCİ MÜDAHALE UYGULANIRSA GÜVENİLİR OLABİLİR!

Toplu etkinliklerin güvenilir olduğuna dair bulgular elde edildiği ifade edilirken, bunun kapsamlı önleyici müdahaleye bağlı olduğu belirtildi. İspanyol bilim insanları çalışmayla, kapsamlı bir önleyici müdahale altında bir Kovid-19 salgını sırasında iç mekanda toplu etkinliklerin güvenliğine dair ön kanıt sağladıklarını ifade etti. Elde edilen etkinliği ölçülen hızlı test verilerinin, pandemide askıya alınan kültürel faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bilim insanları klinik çalışma sonucunda Ag-RDT'lerin diğer Kovid-19 testlerinden genel olarak daha düşük hassasiyete sahip olmasına rağmen, artan sayıda kanıt, virüsü potansiyel olarak bulaştırabilecek kişileri tanımlamak için uygun olduklarını gösterdiğini vurguladı.