Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüsün hızlı yayılma nedeni: Tükürük bezlerini depo olarak kullanıyor

Koronavirüse karşı yürütülen bilimsel araştırmalar devam ediyor. Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, virüsün yayılma ve çoğalması üzerinde çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (SARS-Cov-2) tükürük bezlerinde çoğalabildiğini açıkladı.

SARS-Cov-2 koronavirüsünün tükürük bezlerinde çoğalabildiğini ortaya koyan bilim insanları arasında Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli patologlar, diş hekimleri ve kulak-burun-boğaz uzmanları yer alıyor.

ÜÇ TİP TÜKÜRÜK BEZİ ANALİZ EDİLDİ

Çarpıcı araştırmanın sonuçları The Journal of Pathology dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, Kovid-19 salgını sonucu hayatını kaybeden yetişkin hastalarda kulak önü (parotis), çene altı (submandibuler) ve küçük olmak üzere üç tip tükürük bezi örneklerini analiz etti.

Yürütülen çalışma sonucu ortaya konulan verilere göre, özellikle tükürük üretiminden ve salgılanmasından sorumlu dokuların enfeksiyon için bir tür ‘depo’ görevi gördüğü ifade edildi. Araştırmacılar elektron mikroskobu kullanarak patojenin hem hücrede var olduğunu, hem de kopyalanarak çoğaldığını gözlemledi.

VİRÜSÜN BULAŞICILIĞININ NEDENİ

Bruno Fernandes Matuck, “Şimdiye kadar sadece uçuk gibi yaygın hastalıklara neden olan virüslerin tükürük bezlerini depo olarak kullandığı düşünülüyordu. Fakat bizim keşfimiz, SARS-CoV-2'nin neden bu kadar bulaşıcı olduğunu açıklamaya yardımcı olabilecek” açıklamasında bulundu. Bilim insanları daha önce tükürük bezlerinin kanallarında, SARS-CoV-2 spike proteininin bağlandığı ve onları enfeksiyon için bir ‘geçit’ haline getirdiği ACE2 reseptörlerini saptamıştı. Bundan önce ise, ACE2'ye ek olarak, tükürük bezlerinde bulunan en az daha iki reseptörün patojen için hedef görevi gördüğü kanıtlanmıştı.

Bilim insanları virüsün ağız yoluyla vücuda girme ihitmali üzerinde çalışacak. Yeni araştırmaya dayanarak ağzın virüsün doğrudan girişi için bir ortam oluşturup oluşturmadığını araştıracak.