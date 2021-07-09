Birbirlerini öpmeye doyamadılar! Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat kimseye aldırmadan romantizm yaşadıPhoenix Suns, NBA finalinde durumu 2-0'a getirdi!İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEBDolar ve euro haftanın son gününe düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru alış , satış fiyatı bugün ne kadar? 9 Temmuz 2021 güncel döviz kuru fiyatlarıMEB il dışı yer değiştirme kontenjanları | il dışı kontenjan açıklayan iller 2021Program değiş tokuşu! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu!SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Kitlesel bağışıklığa bir adım daha! Aşılananların oranı yüzde 60'a ulaştı!Gelinim Mutfakta yeni sezon kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?EURO 2020 final maçı nerede, ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı hakemi kim? İşte final hakkında tüm bilgilerEğer aşı olmasaydı yüz binlerce insan hayatta olmayacaktı! Aşılar bugüne kadar 280 bin kişinin ölümünü engelledi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüsün hızlı yayılma nedeni: Tükürük bezlerini depo olarak kullanıyor

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüsün hızlı yayılma nedeni: Tükürük bezlerini depo olarak kullanıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yürütülen araştırmalarda, bilim insanları yeni bir keşif ortaya koyarak virüsün tükürük bezlerini depo olarak kullandığını söyledi. Elde edilen bu bulgu, koronavirüsün hızlı yayılma nedeni olarak açıklandı.

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüsün hızlı yayılma nedeni: Tükürük bezlerini depo olarak kullanıyor

Koronavirüse karşı yürütülen bilimsel araştırmalar devam ediyor. Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, virüsün yayılma ve çoğalması üzerinde çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (SARS-Cov-2) tükürük bezlerinde çoğalabildiğini açıkladı.

SARS-Cov-2 koronavirüsünün tükürük bezlerinde çoğalabildiğini ortaya koyan bilim insanları arasında Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli patologlar, diş hekimleri ve kulak-burun-boğaz uzmanları yer alıyor.

test2.jpg

ÜÇ TİP TÜKÜRÜK BEZİ ANALİZ EDİLDİ

Çarpıcı araştırmanın sonuçları The Journal of Pathology dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, Kovid-19 salgını sonucu hayatını kaybeden yetişkin hastalarda kulak önü (parotis), çene altı (submandibuler) ve küçük olmak üzere üç tip tükürük bezi örneklerini analiz etti.

test6.jpg

Yürütülen çalışma sonucu ortaya konulan verilere göre, özellikle tükürük üretiminden ve salgılanmasından sorumlu dokuların enfeksiyon için bir tür ‘depo’ görevi gördüğü ifade edildi. Araştırmacılar elektron mikroskobu kullanarak patojenin hem hücrede var olduğunu, hem de kopyalanarak çoğaldığını gözlemledi.

test4.jpg

VİRÜSÜN BULAŞICILIĞININ NEDENİ

Bruno Fernandes Matuck, “Şimdiye kadar sadece uçuk gibi yaygın hastalıklara neden olan virüslerin tükürük bezlerini depo olarak kullandığı düşünülüyordu. Fakat bizim keşfimiz, SARS-CoV-2'nin neden bu kadar bulaşıcı olduğunu açıklamaya yardımcı olabilecek” açıklamasında bulundu. Bilim insanları daha önce tükürük bezlerinin kanallarında, SARS-CoV-2 spike proteininin bağlandığı ve onları enfeksiyon için bir ‘geçit’ haline getirdiği ACE2 reseptörlerini saptamıştı. Bundan önce ise, ACE2'ye ek olarak, tükürük bezlerinde bulunan en az daha iki reseptörün patojen için hedef görevi gördüğü kanıtlanmıştı.

Bilim insanları virüsün ağız yoluyla vücuda girme ihitmali üzerinde çalışacak. Yeni araştırmaya dayanarak ağzın virüsün doğrudan girişi için bir ortam oluşturup oluşturmadığını araştıracak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT