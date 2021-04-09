Bilim insanları duyurdu: İtalya'daki vaka ve ölüm oranlarındaki artışının sebebi yanlış insanların aşılanması!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da salgın son hızıyla zarar vermeye devam ediyor. Aşılamaya geöilmesine rağmen Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarında herhangi bir değişiklik yaşanmaması yetkili ve vatandaşları tedirgin ederken bilim insanları ve veri analistleri, yanlış aşı politikasına vurgu yaptı.