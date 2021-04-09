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  3. Bilim insanları duyurdu: İtalya'daki vaka ve ölüm oranlarındaki artışının sebebi yanlış insanların aşılanması!

Bilim insanları duyurdu: İtalya'daki vaka ve ölüm oranlarındaki artışının sebebi yanlış insanların aşılanması!

Tüm dünyayı etkisi altına aan yeni tip koronavirüs salgınından en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi olarak kabul edilen İtalya'da aşılamaya başlanmasına rağmen vaka ve can kaybı sayısında iyileşme yaşanmıyor. Bilim insaları, bu durumun yanlış kişilerin aşılanmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

Bilim insanları duyurdu: İtalya'daki vaka ve ölüm oranlarındaki artışının sebebi yanlış insanların aşılanması! 1113

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da salgın son hızıyla zarar vermeye devam ediyor. Aşılamaya geöilmesine rağmen Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarında herhangi bir değişiklik yaşanmaması yetkili ve vatandaşları tedirgin ederken bilim insanları ve veri analistleri, yanlış aşı politikasına vurgu yaptı.

 