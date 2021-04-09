Bilim insanları duyurdu: İtalya'daki vaka ve ölüm oranlarındaki artışının sebebi yanlış insanların aşılanması!
Bilim insanları duyurdu: İtalya'daki vaka ve ölüm oranlarındaki artışının sebebi yanlış insanların aşılanması!
Tüm dünyayı etkisi altına aan yeni tip koronavirüs salgınından en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi olarak kabul edilen İtalya'da aşılamaya başlanmasına rağmen vaka ve can kaybı sayısında iyileşme yaşanmıyor. Bilim insaları, bu durumun yanlış kişilerin aşılanmasından kaynaklanabileceğini belirtti.