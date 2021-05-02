2021 Süleyman Demirel Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1092102382021 İstanbul Medipol Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031117662021 Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111367Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021?Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?2021 Girne Üni. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3007100552021 Necmettin Erbakan Üni. Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107090220Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! |Kardeşlerim 11. bölüm full izle2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1070105192021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111611129
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM
  3. Bilim insanları ilk kez hamile bir mumya keşfetti

Bilim insanları ilk kez hamile bir mumya keşfetti

Polonya'da bilim insanları müzede sergilenen 2000 yıllık mumya üzerinde yaptıkları incelemelerde fetüsle karşılaştı. Bu sayede dünyanın ilk hamile mumyası keşfedildi.

Bilim insanları ilk kez hamile bir mumya keşfetti

Polonya'da 20-30 yaş aralığındaki mumyada yapılan incelemeler sonucu fetüs görüldü. Varşova Üniversitesi'nden arkeolog Marzena Ozarak-Szilke, Mısırlı arkeolog eşiyle kadın bir mumyanın karnını röntgen ile görüntüledi. Görüntülerde küçük bir ayak tespit edildi.

Yapılan analizler sonucu karnında fetüs görülen kadının 26-30 arasında hamile olduğu tahmin edildi. 

Araştırmaya katılan Wojciech Ejsmond açıklamasında "Fetüsün mumyalama sırasında neden anne karnından çıkarılmadığını bilmiyoruz" iadesini kullandı. Ejsmond bu zamana kadar hamile bir şekilde mumyalanan kimseyi görmediklerini de belirtti. 

Kaynak: Euronews

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT