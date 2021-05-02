Bilim insanları ilk kez hamile bir mumya keşfetti

Polonya'da 20-30 yaş aralığındaki mumyada yapılan incelemeler sonucu fetüs görüldü. Varşova Üniversitesi'nden arkeolog Marzena Ozarak-Szilke, Mısırlı arkeolog eşiyle kadın bir mumyanın karnını röntgen ile görüntüledi. Görüntülerde küçük bir ayak tespit edildi.

Yapılan analizler sonucu karnında fetüs görülen kadının 26-30 arasında hamile olduğu tahmin edildi.

Araştırmaya katılan Wojciech Ejsmond açıklamasında "Fetüsün mumyalama sırasında neden anne karnından çıkarılmadığını bilmiyoruz" iadesini kullandı. Ejsmond bu zamana kadar hamile bir şekilde mumyalanan kimseyi görmediklerini de belirtti.

Kaynak: Euronews