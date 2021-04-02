Bilim insanları uyarıyor! "Büyük Yangın" gerçekleşebilir!

Bundan 439 yıl önce, 1582'de gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam üç gün sürek bu felaket tarih kitaplarına geçti. Söz konusu kitaplarda felaket hakkında "gökyüzünün alevler içinde kaldığı" bilgisi yer aldı.

GÜNÜMÜZDE DE YAŞANMA İHTİMALİ VAR

Bilim insanların, araştırmalarının ardından yayınladığı sonuçlara göre, 1582 yılında görülen felaketin üstünden 439 yıl geçtikten sonra benzer olay yaşanabilir. O dönem gerçekleşen fırtına, teknolojik cihazların bulunmaması nedeniyle fazla hasara neden olmamıştı ancak şimdi teknolojinin dünyanın neredeyse her bölgesine ulaşmasından dolayı söz konusu fırtınanın daha şiddetli görüleceği söyleniyor.

MİLYARLARCA DOLAR ZARARA NEDEN OLABİLİR

Konu ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini duyurdu. Güneş fırtınasının günümüzde gerçekleşmesinin zararları arasında bütün elektronik devrelerin hasar görmesi, internet tamamen çökmesi ve cep telefonlarının kullanılamaz hale gelmesi gibi tehlikeler yer alıyor.

6 MİLYON KİŞİ ETKİLENMİŞTİ

Örnek olarak 2015 yılının Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında, dünyadaki tüm navigasyon sistemlerinde 10 dakika boyunca çöküş görülmüştü.

1859 yılında gerçekleşen başka bir fırtına ise Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon kişi etkilendi. Ayrıca bu fırtına nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri bile eridi.