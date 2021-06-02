Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Koronavirüsün yeni türleri ortaya çıkabilir! İşte çıkabileceği yerler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili araştırmalar devam ederken California Berkeley Üniversitesi, Milano Politeknik Üniversitesi ve Yeni Zelanda Massey Üniversitesinden bilim insanlarının iş birliği ile yürütülen çalışmada çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Batı Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bir bölgede at nalı yarasalarının doğal yaşam alanları inceleyen bilim insanları, insan - hayvan etkileşiminin en sık görüldüğü yerleşim yerleri ile tarım ve besi hayvanı üretimi bulunan konumları da dahil ettiği araştırmada yarasaların doğal yaşam alanları ile bu bölgelerin kesiştiği alanları inceledi. Araştırmacılar, başta insanlar olmak üzere diğer canlılara da bulaşması muhtemel hastalıkların yeni merkezi olabilecek noktaları tespit etti.

İŞTE YENİ VİRÜSLERİN ÇIKABİLECEĞİ YERLER

Yeni koronavirüs türleri için merkez olabilecek konumların çoğunun Çin’de bulunduğunu not eden araştırmacılar, Japonya ve Kuzey Filipinler’de orman bölünmeleri görülen bazı bölgelerin de risk altında olduğuna dikkat çekti.

YENİ MERKEZ OLABİLİR

Araştırmacılar ayrıca Tayland ve Hindiçin bölgesindeki besi hayvanı üretiminin artması halinde bu bölgelerin de merkez haline dönüşebileceği uyarısında bulundu.

California Berkeley Üniversitesi Çevre Bilimi Bölümü araştırmacısı Prof. Paolo D’Odorico, arazi kullanımı ile ilgili değişikliklerin hem çevreye hem de hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklar açısından insan sağlığına etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yoğun canlı hayvan üretiminin özellikle endişe verici olduğunun altını çizen bilim insanları, salgın hastalıklara karşı savunmasız olan, genetik olarak benzer ve genellikle bağışıklığı baskılanmış büyük hayvan popülasyonlarının bir arada bulunmasının büyük riskler doğurduğunu kaydetti.

D’Odorico, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vahşi yaşamdan insanlara doğrudan geçişine dair izlerin takip edilmesi mümkün olmasa bile, arazi kullanımıyla ilgili değişikliklerin bu yarasaların varlığıyla bağlantılı olduğunun bilindiğini belirtti.

COVİD-19'UN İLK GÖRÜLDÜĞÜ YER: VUHAN, GIDA PAZARI

Dünya Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne bildirmesiyle haberdar oldu.

Virüse öncelikle, deniz ürünleri gıda pazarına giden kişilerde rastlandı. Akciğer iltihaplanmasına neden olan hastalığın, yarasalarda bulunan bir beta Koronavirüs' ün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edildi.