Bilim insanlarından çarpıcı iddia! Koronavirüs iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkmış olabilir

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan can kayıplarının önlenmesi için aşı çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan da koronavirüsün tanımlanmasına yönelik araştırmalar devam ediyor. Bilim insanlarının koronavirüs üzerinde yaptığı çalışmalar ışığında yeni verilere ulaşıldı.

GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ KOŞULLARI KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmalar kapsamında sıcaklık, yağış ve bulutluluk oranı değerleri baz alınarak bir rapor hazırlandı ve dünyanın bir asır önceki bitki örtüsünün bir haritası çıkarıldı. Kısacası günümüz ve geçmişin koşulları arasında kıyasla yapılarak, doğadaki farklılıklar saptanmaya çalışıldı. Geçmişe yönelik yapılan incelemede yarasaların dünya üzerindeki dağılımı ve farklı türde yarasaların yaşamak için ihtiyaç duydukları bitki örtüsü koşulları incelendi.

KORONAVİRÜS VAKALARI YARASALARIN TÜR ZENGİNLİĞİ İLE İLİŞKİLİ

Yürütülen araştırmalar sonucunda küresel ısınmanın yarasalar üzerinde olumlu etkiler yarattığı görüldü. Yaşanan değişim sonucunda farklı türde yarasalar için uygun yaşam koşullarının oluştuğu gözlemlendi. Çin'in güneyinde yoğunlaşan araştırmada Yünnan eyaletinde meydana gelen bitki örtüsü değişikliğinin farklı tür yarasaların yaşam koşulları için uygun zemin oluşturduğu belirlendi. Sonuç olarak bölgede görülen koronavirüs vakalarının yarasaların "tür zenginliği" ile yakından ilişkili olduğu iddia edildi.

YARASA TÜRLERİNİN 40'I SON YÜZYILDA GELDİ

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda 100 farklı tür yarasa bulunan Yünnan eyaletine, yarasa türlerinden 40’ının son yüzyılda geldiği ortaya konuldu. Uzmanlar, virüsün bu bölgede ortaya çıkmış ve yarasalar tarafından Çin’in Vuhan kentine taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar.

Araştırmada yer alan Cambridge Üniversitesi Zooloji Bölümünden Dr. Robert Beyer, iklim değişikliği nedeniyle yarasa türlerinin küresel dağılımında değişiklik meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca yaşanan bu değişimin Kovid-19 salgınının kökenini ile ilgili bir sonuca varma noktasında önemli bir adım olabileceğini kaydetti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE YARASALARIN YAŞAM ALANLARI DEĞİŞTİ

Yaşanan iklim değişikliği sebebiyle yarasaların yaşam alanlarında değişim yaşandığını ifade eden Byer, virüsler ve hayvanlar arasında yeni etkileşimlere neden olarak zararlı virüslerin gelişip yayılmasına neden olduğunu ifade etti. Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan çalışmada dünyadaki yarasa popülasyonunun yaklaşık 3 bin farklı koronavirüs tipi taşıdığı ifade ediliyor.