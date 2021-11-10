Bilim insanlarından ezber bozan çalışma! Koronavirüs tarihin tozlu sayfalarına karıştıracak! DH1047 antikoru koronavirüsün türlerine karşı etki gösterdi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgının dünya genelinde 251 milyondan fazla insan yakalandı, 5 milyonu aşan kişi ise salgın kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Salgında iki yıl geride kalırken bilim insanlarının geliştirdikleri aşılar, insanlık adına umut oldu. Ancak ortaya çıkan varyantlar nedeniyle salgınla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda salgının son bulması için çalışmalarını sürdüren Kuzey Carolina Üniversitesi - Chapel Hill (UNC) ve Durham'daki Duke Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi , mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir çalışma yaptı.

1700'DEN FAZLA ANTİKOR TESPİT EDİLDİ

2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan çalışmada araştırmacılar, 1.700'den fazla koronavirüs antikoru tespit etti.

DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİ GÖSTERDİ

Antikorlar arasında DH1047 isimli antikor diğerlerine göre dikkat çekici özelliklere sahipti. Söz konusu antikorun hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabildiği tespit edildi.

DH1047 isimli antikorın tüm dünyada en çok yayılan varyant olan Delta varyantı da dahil olmak üzere her tür suşa karşı etkili olduğu saptandı.

POTANSİYEL KORONAVİRÜSLERİ DE NÖTRALİZE ETTİ

Gelecekte insanları enfekte etme potansiyeline sahip olduğuna inanılan diğer koronavirüs türleri de test edildi ve antikor tarafından nötralize edildi.

Ayrıca virüsle enfekte olmuş hayvanlar üzerinde yapılan çalışmada, antikorun akciğerlerle ilgili semptomların şiddetini azaltmada etkili olduğu da saptandı.