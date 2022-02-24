Bilim insanlarının son çalışması tüyler ürpetti! Ölen epilepsi hastasının beyni incelendi! Ölümünden 15 dakika önce mutlu anılarını düşündüğü tespit edildi!​​​​​​​

Bilim insanları gün geçtikçe enteresan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Ölümden sonrası insan zihninin büyük bir sır olarak kalması bu konuda herkesin meraklanmasına sebep oluyor. Bilim insanları ölü bir beynin ne gibi sinyaller yaydığını öğrenmek için araştırmalara koyuldu.

BEYNİ AÇILARAK İNCELENDİ

Frontiers in Aging Neuroscience'da yayınlanan çalışmada, 87 yaşında hayatını kaybeden epilepsi hastasının beyni açıldı ve incelendi.

SON DÜŞÜNCELERİ ÖĞRENİLDİ!

Hayatını kaybetmeden 15 dakika önce (EEG) kaydını başlattıkları adamın, ölümünden sonra beyni incelendi. Çalışmada ortaya çıkan sonuç ise duyanları kahretti. 87 yaşındaki adamın son anlarında hayatında yaşadığı mutlu anıları gördüğü öğrenildi.

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