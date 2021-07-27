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  3. Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

Koronavirüs Bilim Kurulu, birçok ülkede 12'ye kadar düşürülen aşı yaşının ülkemizde de bu yaşlara indirilmesini görüşecek. Kurulun aşı yaşının düşürülmesi konusunda karar alacağı ifade edilirken, tek doz veya çift doz aşı yapılıp yapılmayacağı da değerlendirilecek.

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

Birçok ülkede Delta varyantına karşı aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde aşı yaşı 12'ye kadar düşerken Koronavirüs Bilim Kurulu da bu konuyu görüşecek. Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu konu uzun süredir Sağlık Bakanlığının gündeminde yer alıyor. 

 

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

YAŞ DÜŞÜRÜLECEK

Söz konusu habere göre diğer ülkelerden elde edilecek veriler  izlendikten sonra Bilim Kurulunun aşı yaşının 12 veya 15 yaşa kadar indirilmesi konusunda bir karar alacağı ifade ediliyor.

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

ÇOCUKLARA KAÇ DOZ AŞI YAPILACAK?

Okulların 6 Eylül'de açılması planlanırken söz konusu tarihten önce 12 yaş üstü çocukların aşılanması değerlendirilecek. Bunun yanında kaç doz aşı yapılacağı da kurulun en önemli konusu olacak. 

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

UZMANLAR OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE AŞILAMANIN BAŞLAMASINI İSTİYOR

Uzmanlar, çocuklarda bağışıklığın oluşması için okullar açılmadan en az 2 hafta önce aşılamanın başlatılması gerektiğini dile getiriyor.

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Bilim Kurulu aşı yaşını görüşecek! 12 veya 15 yaşa aşı geliyor! İşte masadaki düşünceler...

Tayfun Altuntaş
Editör
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