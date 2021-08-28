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  3. Bilim Kurulu harekete geçti, karantina kuralları değişiyor! Aşılı olan ve hastalığı geçirenler temaslı ama risksiz sayılacak

Bilim Kurulu harekete geçti, karantina kuralları değişiyor! Aşılı olan ve hastalığı geçirenler temaslı ama risksiz sayılacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle karantina kararlarında değişikliğe gidileceğini ifade ederek, tam aşılı olan ve 3 ay içinde salgını yenen kişilerin temaslı ama risksiz sayılacak.

Bilim Kurulu harekete geçti, karantina kuralları değişiyor! Aşılı olan ve hastalığı geçirenler temaslı ama risksiz sayılacak

Türkiye'de koronavirüs salgını sürüyor. Vaka ve vefat sayılarının arttığı ülkemizde salgının yürütülmesinde tavsiye veren bir kurum işlevi gören Bilim Kurulu, karantina kurallarında değişikliğe gidiyor.

Buna göre Kovid-19'a karşı iki doz aşı olan ve salgını 3 ay içinde atlatan kişiler, salgını yakalanan biri ile temaslı olursa  'temaslı ama risksiz' sayılacak. Bu kişilere 1'inci ve beşinci gün yapılacak Kovid-19 testine göre karantinaya alınıp alınmayacağına karar verilecek. 

Bilim Kurulu harekete geçti, karantina kuralları değişiyor! Aşılı olan ve hastalığı geçirenler temaslı ama risksiz sayılacak

"KARANTİNA KOŞULLARI BİLİM KURULU TAVSİYESİYLE DEĞİŞİYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Karantina koşulları Bilim Kurulu tavsiyesiyle değişiyor! Tam aşılılar veya 3 ay içinde hastalık geçirenler temaslı olduğunda 'temaslı ama risksiz' sayılacak. 1 ve 5'inci günler test verip karantinaya alınmadan takip edilecekler. Bakanlıktaki çalışma tamamlanınca duyurulacak." ifadelerini kullandı. 

Bilim Kurulu harekete geçti, karantina kuralları değişiyor! Aşılı olan ve hastalığı geçirenler temaslı ama risksiz sayılacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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