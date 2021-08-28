Bilim Kurulu harekete geçti, karantina kuralları değişiyor! Aşılı olan ve hastalığı geçirenler temaslı ama risksiz sayılacak

Türkiye'de koronavirüs salgını sürüyor. Vaka ve vefat sayılarının arttığı ülkemizde salgının yürütülmesinde tavsiye veren bir kurum işlevi gören Bilim Kurulu, karantina kurallarında değişikliğe gidiyor.

Buna göre Kovid-19'a karşı iki doz aşı olan ve salgını 3 ay içinde atlatan kişiler, salgını yakalanan biri ile temaslı olursa 'temaslı ama risksiz' sayılacak. Bu kişilere 1'inci ve beşinci gün yapılacak Kovid-19 testine göre karantinaya alınıp alınmayacağına karar verilecek.

"KARANTİNA KOŞULLARI BİLİM KURULU TAVSİYESİYLE DEĞİŞİYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Karantina koşulları Bilim Kurulu tavsiyesiyle değişiyor! Tam aşılılar veya 3 ay içinde hastalık geçirenler temaslı olduğunda 'temaslı ama risksiz' sayılacak. 1 ve 5'inci günler test verip karantinaya alınmadan takip edilecekler. Bakanlıktaki çalışma tamamlanınca duyurulacak." ifadelerini kullandı.