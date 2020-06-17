Bilim Kurulu kritik gündemle toplanacak! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durumu görüşmek için Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Toplantıda son günlerde artan vaka sayıları ve normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.Kritik toplantı toplantısı saat 17.00'de başlayacak, toplantı sonrası saat 19.00'da Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379 oldu.

"TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerini kullandı.