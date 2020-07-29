Kurban Bayramına kısa bir süre kala Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantıda salgındaki son durum ve Kurban Bayramında alınacak tedbirlerin konuşulması bekleniyor. Toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1280, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561 oldu.

"YENİ VAKA SAYIMIZDA DÜNE KIYASLA 64 ARTIŞ VAR"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, 2 gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR KOCA VE SOYLU, KURBAN BAYRAMINI GÖRÜŞTÜ

Ayrıca dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Sağlık Bakanlığı binasında Kurban Bayramı öncesi koronavirüs salgının son durumunu ve alınacak tedbirleri görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak,"İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramında gerekli uygulamaları gözden geçirdik." ifadelerine yer verdi.