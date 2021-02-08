Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz
Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, vaka sayılarının tekrar 8 binli rakamlara çıkmasının kaygılandırdığını ifade ederek," Sizin çevrenizde herkes aşılanmadığı müddetçe maskenizi çıkartma şansınız yok. Bütün toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz. " diyerek adeta umut kırdı.