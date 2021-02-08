  1. FOTO GALERİ
  2. SAĞLIK
  3. Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz

Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, vaka sayılarının tekrar 8 binli rakamlara çıkmasının kaygılandırdığını ifade ederek," Sizin çevrenizde herkes aşılanmadığı müddetçe maskenizi çıkartma şansınız yok. Bütün toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz. " diyerek adeta umut kırdı.

Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz 1114

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde devam ederken aşılama çalışmaları ve yeni ortaya çıkan mutasyonlara karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de de uygulanan kısıtlamalar sürerken 5 bine kadar düşen  vaka sayıları tekrar 8 binli rakamlara yükseldi.