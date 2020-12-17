Bilim Kurulu Tevfik Özlü açıkladı: Oxford aşısı için sözleşme imzalandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk oldu.

Aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Özlü," Türkiye her aşıya ulaşacak, bu bir zaman işi. ilk 3-4 ay yoğunluk olacak ama takiben Mayıs'tan Haziran'dan sonra bizde de Avrupa'da farklı seçenekli aşılar gündeme gelmiş olacak. " dedi.

"ÖNEMLİ SAYIDA OXFORD AŞISI TÜRKİYE'YE GELECEK"

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu üyelerine verdiği bilgileri aktaran Tevfik Özlü," Biz şu an sadece Sinovac aşısını öncelikli olarak alıyor gibi görünüyoruz ama bunun dışında Oxford aşısıyla da yakın zamanda bir sözleşme imzalanmış. Oxford aşısına da ulaşır olacağız, eğer onunla ilgili yeni bilgiler olumlu gelirse. Onun da sözleşmesi imzalanmış. Önemli sayıda Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek." dedi.

"PFİZER AŞISINA DA İSTEYEN HERKES OLACAK ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİZ"

Özlü şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Pfizer aşısı da Türkiye'ye gelecek. Burada esas olan şey ilk 3 ay içerisinde hızlı teslim edilecek doz. Belki de Pfizer aşısına da isteyen herkes olacak şekilde ulaşabileceğiz. İlk başta burada hızlı ulaşmak önemli bir an önce ölümlerin önlenmesi açısından. "

SPUTNİK V AŞISI

Bakan Koca'nın Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısı hakkında da bilgi verdiğini ifade eden Özlü şöyle konuştu:

" Bakan, Sputnik V aşısının toksikolojik deneylerinin yapılacağını ve takiben faz 3 çalışmalarının da Türkiye'de başlayacağını söyledi. Türkiye'nin kendi aşılarını da dikkate alırsanız. Türkiye'nin de 5- 6 aşı seçeneği olacak ama bunların Sinovac aşısına göre Türkiye'ye biraz daha geç dönemde geleceğini öngörüyorum."